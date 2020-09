Warszawa. W Wiśle ponad 1 mln metrów sześciennych ścieków więcej niż rok temu

Do Wisły po awarii przesyłu nieczystości z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni "Czajka" wpadło już ponad 4,6 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. To o 1 mln metrów sześciennych więcej niż przed rokiem.

Warszawa. Do Wisły wpadło więcej ścieków niż rok temu (PAP, Fot: Tomasz Gzell)