Warszawa. ”Wisła Wyschła”. Akcja ekologów w obronie degradowanej rzeki

Strajk dla Ziemi i Inicjatywa Dzikie Karpaty opanują most Poniatowskiego. Tam odbędzie się happening nawołujący do ochrony przyrody. Aktywiści namawiają gorąco wszystkich widzów do spontanicznego dołączania do ich działań na wszystkich trzech mostach. Początek każdego wydarzenia o godzinie 17.