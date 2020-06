Warszawa. Wola ogranicza koszenie traw w związku z suszą

- Koszenie trawników w czasie suszy przyczynia się do degradacji gleby i jej możliwości retencyjnych. Niestety ostatnie opady nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji – powiedział burmistrz Dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski.

- Dodatkowo zmniejszymy emisję spalin i uciążliwy hałas ograniczając korzystanie z kosiarek i dmuchaw ogrodniczych. Bujna trawa jest siedliskiem drobnych ssaków, a naturalne łąki, to także lepsze warunki dla owadów, które łatwiej znajdują pokarm i skuteczniej zapylają rośliny – dodał burmistrz.

- Na ilość opadów nie mamy żadnego wpływu, ale możemy przeciwdziałać skutkom ich braku, np. ograniczając koszenie trawników do niezbędnego minimum, co jest najprostszym i najtańszym sposobem przystosowania przestrzeni miejskiej do ekstremalnych zjawisk klimatycznych – wyjaśnił burmistrz.