Warszawa. Wpadł seryjny złodziej. Ukradł 46 rowerów

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany zatrzymał się w jednym z mieszkań przy ul. Wasilkowskiego na Ursynowie. Wiedząc, że zastaną go w mieszkaniu po godz. 21.30, postanowili złożyć mu wizytę. Mężczyzna otworzył policjantom drzwi. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli szczypce, służące do przecinania linek zabezpieczających rowery. Narzędzia trafiły do policyjnego depozytu, a podejrzany został zatrzymany.