Warszawa. Wracał samochodem z Sycylii. Pod maską znalazł jaszczurkę

Mężczyzna wracał samochodem z Sycylii do Warszawy. podczas wymiany oleju mechanicy znaleźli pod maską śpiącą jaszczurkę. Ta jest już w warszawskim ZOO.

Z ziemi włoskiej do Polski. Jaszczurka w Warszawie

To miała być zwykła wymiana oleju. Mężczyzna pojechał do warsztatu po drugiej podróży. Właśnie wrócił z Sycylii. To co zobaczyli mechanicy otwierając pokrywę silnika, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Pod osłoną silnika drzemała sobie sporych rozmiarów jaszczurka. Najprawdopodobniej pod osłoną nocy szukała ciepłego schronienia.