Warszawa. Wściekły sprzedawca choinek na Wilanowie. Podpalił samochód konkurencji

Handlowali choinkami. Jeden sprzedający miał wyższe ceny. To doprowadziło do złości drugiego. Doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań. Skutek był taki, rozwścieczony sprzedawca skoczył na stację benzynową po wódkę i paliwo, którym polał samochód adwersarza.

Warszawa. Wojna sprzedawców choinek na Wilanowie (Materiały prasowe)