Warszawa. Wypadek autobusu miejskiego na Bielanach. Ten sam przewoźnik co na S8

Kolejny autobus komunikacji miejskiej w Warszawie uległ wypadkowi. Tym razem do zdarzenia doszło na Bielanach na ul. Klaudyny. W wyniku wypadku jedna osoba trafiła do szpitala. Jak się okazuje autobus należy do tego samego przewoźnika, co pojazd, który uległ wypadkowi na S8 i zawisł nad Wisłostradą.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Wypadek autobusu miejskiego na Bielanach. Ten sam przewoźnik co na S8 (PAP)