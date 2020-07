Warszawa. Wypadek autobusu na Bielanach. Zbigniew Ziobro: W domu kierowcy znaleziono pewne substancje

Zbigniew Ziobro zabrał głos na konferencji w Białymstoku. Jak mówił, 25-letni kierowca sam przyznał się do zażywania środków odurzających. - Wiemy z jego oświadczeń, że amfetaminę miał zażywać ostatni raz 3 lipca i w jego domu rzeczywiście znaleziono pewne substancje wskazujące na to, że może to być amfetamina - podkreślił Ziobro.