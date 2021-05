Warszawa. Zakaz picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych. Co dalej?

Miałby on obowiązywać od czerwca do końca września, kiedy nad Wisłą gromadzi się najwięcej ludzi. Radna argumentowała, że na zasadność wprowadzenia zakazu wskazują policyjne statystyki. Z tych danych wynika, że np. w 2018 roku odnotowano tam 90 kradzieży, w 2019 r. – 33, a w 2020 r. – 26; w 2018 i 2019 roku doszło do 5 rozbojów, w 2020 r. – 4, były także odpowiednio: 7, 3 i 2 przypadki pobicia.