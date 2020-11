Warszawa. Zakaz używania dmuchaw do liści też dla spółdzielni i wspólnot

Warszawa. Zakaz używania dmuchaw

Jak zauważyli aktywiści z Miasto Jest Nasze, dokument narzuca również zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści. We fragmencie programu czytamy: "odpowiedzialnymi za stosowanie zakazu używania dmuchaw są samorządy gminne na terenie województwa mazowieckiego, zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz podmioty korzystające ze środowiska i osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska".

Zakazane będą dmuchawy zarówno spalinowe, jak i elektryczne. Nie będzie można ich stosować nie tylko do usuwania liści, ale i do sprzątania pokosu trawy czy zamiatania chodników.

Warszawa. Całkowity zakaz od przyszłego roku

Warszawa. Kontrola przepisów

Obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów czy inspekcję ochrony środowiska. Kara za nieprzestrzeganie zakazu określonego w uchwale sejmiku województwa wynosi od 500 do 5000 zł.

Urząd jeszcze w tym roku przeprowadzi działania informacyjno-edukacyjne. - Po podjęciu uchwały przez sejmik województwa wystosowane zostały pisma informacyjne m.in. do samorządów gminnych. Niezwykle ważne jest, aby informacja dotarła do wszystkich mieszkańców województwa. Dlatego tutejszy urząd aprobuje wszelkie próby dotarcia do społeczeństwa i podmiotów korzystających ze środowiska, w tym informowanie spółdzielni i wspólnot przez samorządy gminne – informują urzędnicy.