Warszawa. Zakopana prawda. Badacze chcą odnaleźć szczątki rotmistrza Pileckiego

Badacze liczą na to, że uda się zidentyfikować zwłoki słynnego rotmistrza oddziałów Związku Walki Zbrojnej i AK, który przedostał się dobrowolnie do obozu Auschwitz, by sporządzić raport. Do tej pory nieznane jest miejsce jego spoczynku po wykonaniu na nim w więzieniu na Rakowieckiej wyroku śmierci.