Warszawa. Zielone Aleje Jerozolimskie dla pieszych, dla kierowców jeden pas. Ratusz ogłasza rewolucję

- Stolica przejdzie metamorfozę podobną do tej, którą mają już za sobą takie europejskie metropolie, jak Kopenhaga czy Sztokholm - zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. - Wprowadzamy rozwiązania, które pogodzą oczekiwania pieszych, kierowców, rowerzystów i przedsiębiorców. A to wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się również idealnym miejscem do życia.