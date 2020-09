Warszawa. Złamał koledze kość twarzy

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków na Pradze Północ. - Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że nieznany mężczyzna leży zakrwawiony na klatce schodowej – przekazała PAP mł. asp. Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci przeszukali odzież 35-letniego mężczyzny. Znaleźli klucz od mieszkania, który, jak się później okazało, nie należał do niego.

Ustalono, że klucz należy do lokalu kolegi 35-latka. Policjanci zastali w mieszkaniu dotkliwie pobitego mężczyznę. Natychmiast wezwali karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala.