Warszawa. Zmiany na ulicy Sokratesa. Mieszkańcy nie do końca zadowoleni

- To zwężenie to najgłupszy pomysł, jaki mogli wymyśleć. Wokół powstaje coraz więcej bloków, a w związku z tym przybywa samochodów. Wszystko stanie w jednym, wielkim korku. Nikt chyba nie wziął pod uwagę, że Sokratesa jest ulicą, którą można dojechać do mostu Północnego, ulicą przejazdową. Do tego dochodzi jeszcze kwestia miejsc parkingowych, których jest po prostu za mało, a te przysłowiowe kilka, które tu powstaną to kropla w morzu - powiedział mieszkający w okolicy Konrad Modrzewski. - Często tędy jeżdżę i pomimo tego, że były cztery pasy ruchu to i tak ludzie przechodzili przez ulicę, jak chcieli, nawet się nie rozglądali. Bo bliżej do sklepu, czy na spacer z pieskiem. Zwężenie tego nie zmieni - dodaje.