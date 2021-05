Warszawa. Znaleziono zabytkowy sejf dawnej fabryki jedwabiu

Warszawa. Przed remontem wniosek o wytyczne

Kamienica przy ul. Wilczej 9a należy do m.st. Warszawy. Przed remontem jednego z mieszkań Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście zwrócił się do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wytyczne do planowanych prac. Stołeczny konserwator podkreślił konieczność zachowania i poddania niezbędnym naprawom oryginalnych elementów wystroju wnętrza takich jak stolarka, drewniana podłoga czy kamienne parapety.