Uczestnicy blokady chcieli wiedzieć, jakie konkretnie organizacje stoją za przywołaną na ciężarówce nazwą LGBT i kto usiłuje lobbować za opisanymi tam w wyznaczonych wiekowo punktach programami seksualizacji dzieci. Kierowca nie umiał na te pytania odpowiedzieć, bronił się, że to "lobby”, ale do sprecyzowania i podania konkretnych organizacji nie doszło.

Warszawa. Znów obywatelskie zatrzymanie homofobicznej ciężarówki. Problem, co to jest lobby

"Policja pozwoliła uruchomić silniki samochodu, kiedy byli pod nim ludzie. To skandaliczne. Mogła stać się tragedia. To obywatelskie nieposłuszeństwo jest reakcją na obrzydliwe propagandowe hasła na samochodzie. Pytałem kierowcę, czy są w stanie nazwać określić, co to jest lobby LGBT, ale pan zwodził, milczał, udawał ze nie rozumie. Totalna błazenada i kompromitacja" - napisał w mediach społecznościowych Bart Staszewski.