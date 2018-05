Warszawscy rugbiści walczą o awans. "Wróciliśmy po dwóch latach nieobecności"

- Cały czas mamy szanse na awans do grupy walczącej o medale - mówi Maciej, zawodnik Skry Warszawa. W sobotę, 2 czerwca, Skra Warszawa zmierzy się z Pogonią Siedlce.

- Po dwóch latach nieobecności wróciliśmy do Ekstraligi, wygrywając dwa mecze z Juvenią Kraków. Cały czas mamy szanse na awans do grupy walczącej o medale. Przed nam jeszcze dwa spotkania z wyżej notowanymi drużynami. Jeżeli je wygramy, będziemy w grupie rywalizującej o Mistrzostwo Polski. Byłby to dla nas wielki sukces – mówi zwodnik Skry.