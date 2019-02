Warszawska reprywatyzacja. Kolejny akt oskarżenia

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie piąty akt oskarżenia. Pismem objęto warszawskiego antykwariusza Marka M. oraz Krystynę O. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.

Marek M. usłyszał dwa zarzuty. Razem z Krystyną O. miał doprowadzić spadkobierczynię dawnych właścicieli Wacławę F. do "niekorzystnego rozporządzenie mieniem wartego ponad milion złotych w postaci przysługującego jej udziału 1/8 części praw i roszczeń do nieruchomości przy ul. Dynasy 4 oraz udziału we współwłasności budynku o wartości ponad 8 mln zł" - czytamy w komunikacie prokuratury.