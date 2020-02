Większość ofiar wypadków w Warszawie to piesi. Policja: to ponad 60 proc.

Stołeczna policja podsumowała ubiegły rok. Według statystyk liczba wypadków na ulicach Warszawy spada, liczba ofiar również jest mniejsza. Gorsze informacje dotyczą pieszych - to właśnie oni najczęściej giną w wypadkach w stolicy.

KSP podsumowała 2019 rok. Najwięcej ofiar to piesi

KSP podsumowała 2019 rok. Aleje Jerozolimskie najbardziej niebezpieczne

KSP przeanalizowała także kiedy i gdzie najczęściej była wzywana do wypadków drogowych. Pod tym względem za najbardziej niebezpieczne miejsce uznała Aleje Jerozolimskie - w 2019 r. na całej długości tej arterii doszło do 33 wypadków. W tych zdarzeniach zginęła jedna osoba, a 44 zostały ranne.

Najczęściej do wypadków dochodziło we wrześniu (109) i październiku (99). Zdaniem ekspertów może to wynikać z szybciej zapadającego zmroku, jesiennej kapryśnej aury, do której trudno przyzwyczaić się po letnich miesiącach.