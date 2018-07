Więzienie na Rakowieckiej. Odkryto masowy grób

Na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej odsłonięto szczątki ośmiu osób. Masowy grób pochodzi z czasów Powstania Warszawskiego. IPN sądzi, że leżą w nim ofiary Niemców.

Odkrycia dokonali specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Jama ze szczątkami znajduje się tuż obok pawilonu śledczego, nazywanego potocznie "Pałacem Cudów". To w tym miejscu funkcjonariusze UB brutalnymi przesłuchaniami zmuszali więźniów do przyznawania się. Został on jednak wybudowany kilka lat po zasypaniu ciał. Znaleziony grób datuje się bowiem na 1944 rok.