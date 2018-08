Wojciechowicz o wiadukcie przy Agrykoli. "Jest w katastrofalnym stanie, wykazały to ekspertyzy"

Jacek Wojciechowicz, niezależny kandydat na prezydenta Warszawy zwraca uwagę na wiadukt Trasy Łazienkowskiej. - Musi być rozebrany i zbudowany na nowo. Nie chcę epatować przykładami, ale pamiętamy sprawę wiaduktu z Genui - tłumaczył Wojciechowicz.

Były wiceprezydent Warszawy przekonuje, że Warszawa nie potrzebuje nierealnych obietnic 142 linii metra. - Miasto potrzebuje gospodarza, który dopilnuje na przykład, żeby został przeprowadzony planowany już od 2015 r. remont wiaduktu Agrykoli. Jest w katastrofalnym stanie, a pamiętamy, co się stało z nieremontowanym wiaduktem w Genui - tłumaczył kandydat. Zaznacza, że jest w katastrofalnym stanie i wykazały to ekspertyzy, a decyzja o remoncie zapadła, kiedy spalił się most Łazienkowski (w 2015 roku).