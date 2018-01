Wola. Nazwali skwer imieniem słynnego... psa

Zakończył się remont skweru Psa Fafika przy ul. Ogrodowej 43 na warszawskiej Woli. Szczególną uwagę przykuwają trampoliny, wybieg dla psów i ciekawa siłownia plenerowa.



Skwer znajduje się pomiędzy ulicą Ogrodową a ul. Żelazną i został podzielony na trzy strefy. - Jest plac zabaw dla dzieci, miejsce ze sprzętem do wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i dorosłych oraz wybieg dla psów. Teraz na skwerze Psa Fafika każdy znajdzie coś dla siebie - mówi w radiu RDC Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Na nowym terenie mieszkańcy stolicy mogą korzystać z siłowni plenerowej, stołu do ping-ponga i gier planszowych. To również idealne miejsce dla najmłodszych. Znajdują sie tam trampoliny, piskownice, karuzele i huśtawki. Pupile mają do dyspozycji zielony wybieg wzbogacony o różne sprzęty.