Wola. Od poniedziałku rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Od poniedziałku, 7 września, strefa płatnego parkowania rozszerzy się na zachód do Prymasa Tysiąclecia i północ do granicy z Żoliborzem. Aby parkować, mieszkańcy mogą wykupić abonamenty uprawniające do postoju przez rok za 30 złotych.

Wola. Strefa płatnego parkowania rozszerzy się od poniedziałku (Urząd m.st. Warszawa, Fot: Urząd m.st. Warszawa)