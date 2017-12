Wskoczył na tory metra, był pod wpływem narkotyków. "Bananowe dzieci się bawią"

W warszawskim metrze doszło do niepokojącego incydentu. Mężczyzna wskoczył na tory na stacji metra Wawrzyszew. Na pomoc natychmiast ruszyły osoby czekające na pociąg. - Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających - informuje rzeczniczka metra Anna Bartoń.

- Do zdarzenia doszło ponad tydzień temu. To była osoba pod wpływem środków odurzających. Nasi pracownicy szybko interweniowali. Nic mu się nie stało. Wezwaliśmy karetkę pogotowia, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Wezwano również funkcjonariuszy policji - mówi rzeczniczka metra.

Internauci chwalą szybką reakcję współpasażerów. - Brawo dla tych ludzi, którzy bardzo przytomnie się zachowali! - napisała Magda pod nagraniem. - Dobrze, że życie mu uratowali. Jak by go zostawili, to cholera wie, co by do głowy strzeliło - dodaje Marsel. Podobnie uważa Ola: - Jestem pod wrażeniem. Tym ludziom należą się gratulacje! Szybko i profesjonalnie sobie z nim poradzili.