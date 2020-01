"Wspólny Bilet" z nową propozycją. Plany ministerstwa obejmują nowy środek transportu w Warszawie

Samoloty i taksówski - pasażerowie już wkrótce będą mogli jeździć tymi środkami w ramach "Wspólnego Biletu". Nad rozwojem projektu pracuje Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznał również, że w perspektywie planowana jest rozbudowa oferty nie tylko o kolejnych przewoźników kolejowych, ale również autobusowych, lotniczych i taksówki oraz o inne usługi potrzebne do kompleksowego zaplanowania podróży, jak np. możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu.

Przypomnijmy, że w ramach projektu "Wspólny Bilet" od 2018 r. współpracuje kilku przewoźników w całej Polsce. Są to: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (Polregio), Koleje Mazowieckie , Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie i Koleje Śląskie.

"Wspólny Bilet" jest dostępny we wszystkich okienkach kasowych przewoźników uczestniczących we wspólnej inicjatywie, a na podróże pociągami części przewoźników także przez internet. Niezależnie od trasy podróży pasażerowie mogą swobodnie przesiadać się do pociągów innych przewoźników.