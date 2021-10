Wszystkich Świętych 2021. Nowy trend nie cieszy cmentarnych handlarzy

Wszystkich Świętych 2021. Zniczodzielnie. Nowe zjawisko na polskich cmentarzach

To moda, która irytuje handlowców, którzy na swoich stoiskach mają cały wachlarz wzorów, rozmiarów, stylów, kolorów lampionów, w których umieszcza się parafinowy wkład. Bo jeśli do wzięcia za darmo jest cała gama używanych wyrobów, po co kupować.