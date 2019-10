Wszystkich Świętych, czyli policyjna akcja "Znicz" 2019" na drogach Warszawy i całej Polski

1 listopada to czas, kiedy wspominamy swoich bliskich zmarłych i odwiedzamy ich groby. Wielu Polaków wyrusza w podróż na cmentarze, często do innych miast. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać tysiące policjantów w ramach akcji "Znicz 2019".

Wszystkich Świętych. Policyjna akcja "Znicz 2019" potrwa od 31 października do 3 listopada br. (East News, Fot: Piotr Jedzura)

Policja w Warszawie i w całym kraju przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Przygotowania do Wszystkich Świętych trwają już od kilku dni. Czwartek i piątek to czas, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze.

Dlatego funkcjonariusze policji zwracają uwagę, że w tym czasie trzeba zachować szczególną ostrożność, by nie stać się ofiarą przestępców.

W tym roku Wszystkich Świętych przypada w piątek, co pozwoli na rozłożenie wizyt na kilka dni.

Tegoroczna ogólnopolska akcja "Znicz 2019" rozpocznie się 31 października i potrwa do 3 listopada. W tym okresie policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole na drogach.

Funkcjonariusze drogówki skupią się szczególnie na prędkości, z jaką poruszają się samochody, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Policja będzie też sprawdzać, czy kierowcy i pasażerowie prawidłowo stosują pasy bezpieczeństwa i czy dzieci są przewożone w specjalnych fotelikach.

Jak w przypadku każdej kontroli drogowej, policja sprawdzi trzeźwość kierowcy. Z kolei od pieszych, poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, egzekwowane będą elementy odblaskowe.

Wszystkich Świętych. Kradzieże na cmentarzach

Jak co roku, we Wszystkich Świętych na ulicach pojawią się dodatkowe policyjne patrole, które nie tylko będą dbały o nasze bezpieczeństwo, ale także służyły pomocą. Dlatego stosujmy się do poleceń i wskazówek wydawanych przez policjantów lub innych funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach cmentarzy. Warto pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych.

W tym czasie częściej niż zwykle dochodzi również do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz do włamań do domów i mieszkań. W pobliżu największych nekropolii, czyli w Warszawie przy Cmentarzu Powązkowskim, Cmentarzu Wolskim, Cmentarzu Bródnowski i Północnym, spotkamy dużo policjantów oraz pracowników innych służb.

Wszystkich Świętych. Włamania do mieszkań i domów. O czym trzeba pamiętać

Policja przypomina, co powinniśmy zrobić przed podróżą, jeśli taką planujemy na 1 listopada.

Przede wszystkim zanim wyjedziemy z domu, należy pomyśleć o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Warto sprawdzić, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych czy piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych. W przypadku, gdy posiadamy alarm pamiętajmy o jego uaktywnieniu.

Warto poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił. Nie warto natomiast chwalić się szerokiemu gronu znajomych, że wyjeżdżamy ani obwieszczać tego na portalach społecznościowych.

Nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale w ogóle lepiej nie trzymać w domu wartościowych przedmiotów czy sporej ilości gotówki.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy dużych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. W trakcie płacenia za zakupy na straganach przy cmentarzach nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie. Pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy w wewnętrznej kieszeni ubrania albo możliwie jak najbliżej ciała.

Policjanci i władze Warszawy zachęcają do tego, by w pierwszych dniach listopada korzystać z komunikacji miejskiej. Także w autobusach, tramwajach i metrze powinniśmy być szczególnie czujni, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pamiętajmy by torebki, saszetki, plecaki były zamknięte i najlepiej obrócone zapięciem do ciała i przytrzymywane ręką od góry.

Jeśli na cmentarz pojedziemy swoim samochodem koniecznie musimy poznać wcześniej, jak zmiany wprowadzono w organizacji ruchu na drogach oraz w rejonie cmentarzy i parkingów.

Źródło: KGP