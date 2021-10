Wszystkich Świętych. Sanepid apeluje: na cmentarze w maseczkach

Wszystkich Świętych. Sanepid apeluje: na cmentarze idźmy w maseczkach prawidłowo założonych

Epidemiolodzy zwracają ponadto uwagę na prawidłowe używanie masek i zakładanie ich tak, by zasłaniały i nos, i usta. "Noszenie maseczki pod nosem nie przynosi spodziewanej ochrony. Natura rozprzestrzeniania się wirusa jest taka, że odkryty nos ponad założoną maseczką rozprowadza aerozol powietrza wraz z wirusami na znaczną odległość. Jest to szczególnie niebezpieczne w środkach komunikacji i we wszelkich zamkniętych pomieszczeniach" - czytamy w komunikacie cytowanym przez rp.pl, w którym jest także apel o "wrażliwość i solidarność społeczną w tych dniach, o rozwagę i respektowanie obowiązujących przepisów mających ograniczać epidemię".