Wybory 2020. Haki na Rafała Trzaskowskiego? Wyciekł mail radnego z PiS

Wybory 2020. Czy warszawscy działacze PiS szukają haków na Rafała Trzaskowskiego? Wyciekł mail jednego z radnych.

Mail miał zostać rozesłany przez radnego PiS z Białołęki Wiktora Klimiuka. Sprawę nagłośnił wiceburmistrz Mokotowa Krzysztof Skolimowski.

"W związku z tym, że głównym kontrkandydatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, zwracam się w imieniu Prezesa Kamińskiego, o przesłanie na niniejszego maila do czwartku do godziny 12 na kartce A4 pomysłów (wraz z krótkim opisem), które moglibyśmy poruszyć, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Trzaskowskiego. Pomoże to ustalić skuteczną strategię na czas kampanii w Warszawie" - można przeczytać w wiadomości.

- Zmroziła mnie ta wiadomość. Jej źródło jest wiarygodne - powiedział w rozmowie z Radiem Kolor. - To będzie brudna kampania. Nie będzie to rywalizacja na programy. Będzie poszukiwanie nieprawdziwych informacji i żonglowanie tym w mediach, czyli PiS będzie robić to, co robił zawsze. I to jest potwierdzenie tego faktu - dodał.

Do kogo miał trafić mail? Z zrzutu ekranu ciężko jest to ocenić. Jak wynika z informacji radia, wiadomość została wysłana do lokalnych działaczy PiS w dzielnicach, jednak przez przypadek otrzymał ją również jeden z polityków opozycji.

