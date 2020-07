Wybory 2020. II tura. Transport dla osób starszych i niepełnosprawnych

Już w najbliższą niedzielę, 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W związku z tym, Warszawa i tym razem pomoże osobom potrzebującym dotrzeć do lokali wyborczych.

Warszawa. Transport dla seniorów

"Pomoc ta jest kierowana do wyborców, którzy mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. do osób starszych. Ci, którzy zapomną o swojej maseczce, otrzymają ją od strażników. Strażnicy będą stosowali wszelkie procedury bezpieczeństwa. Tak jak podczas I tury wyborów prezydenckich na wyposażeniu strażników miejskich będą: przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji" – informuje warszawski Urząd Miasta.