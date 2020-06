Wybory 2020. Jak znaleźć właściwy lokal wyborczy?

Już w najbliższą niedziele, 28 czerwca wybierzemy prezydenta Polski. Jak co roku lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 rano do godziny 21. W tym roku w wyborach można wziąć udział zarówno w sposób tradycyjny – czyli osobiście udając się do urn, jak również korespondencyjnie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w głosowaniu bez odwiedzania lokalu wyborczego, powinny były zgłosić taki zamiar do wtorku, 16 czerwca.