Wybory w Warszawie. Nagły zwrot. SLD wycofuje poparcie dla Andrzeja Celińskiego. Wulgarny wpis

Andrzej Celiński nie będzie kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zastąpi go Andrzej Rozenek. Powód? Celiński w wulgarny sposób zwrócił się do Jana Śpiewaka, lidera stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, który również ubiega się o urząd.



O co chodzi? "Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch.... Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu" - napisał w środę na Facebooku Celiński do Śpiewaka. Była to reakcja na wcześniejszy post działacza, w którym sugerował, że Celiński ma związki z gen. Marianem Robełkiem, zamieszanym - według niego - w tzw. aferę reprywatyzacyjną.