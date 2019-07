Wyciek oleistej substancji do Wisły. Postawiono zapory

Na odcinku Wisły między mostami Grota-Roweckiego a Gdańskim zauważono wielką plamę nieznanej substancji. Straż pożarna ustawiła zapory, które uniemożliwiły spływanie cieczy. Nie wiadomo, jak doszło do wycieku.

- Na razie nie wiadomo, co to za substancja i czy jest niebezpieczna. Na podstawie zapachu można podejrzewać, że to jakaś ropopochodna ciecz – powiedział w rozmowie z portalem onet.pl st. kpt. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.