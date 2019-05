wybory do parlamentu europejskiego

Wyniki wyborów 2019 w Warszawie. Znokautowali PiS, ale to pyrrusowe zwycięstwo

Według danych z ponad 99 proc. komisji, to PiS jest niekwestionowanym zwycięzcą eurowyborów w Polsce. Jednak stolica zagłosowała inaczej. W Warszawie to Koalicja Europejska zdeklasowała partię rządzącą. I to znacząco.

Grzegorz Schetyna mimo porażki zachował optymizm

Warszawa podlicza głosy. W odróżnieniu od wschodniej części kraju (w której wygrało PiS), w wyborach do Parlamentu Europejskiego stolica postawiła na drużynę Schetyny. Według najnowszych danych (opublikowanych przez PKW) z 99,93 proc. oddanych głosów to Koalicja Europejska pokonała partię Kaczyńskiego z ogromną przewagą.

Ponad połowa z tych, którzy w niedzielę udali się do komisji wyborczych w okręgu nr 4, oddała głos na zjednoczoną opozycję. Dokładnie 50,04 proc. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało znacznie gorszy wynik - 27,84 proc. Wiosna w Warszawie cieszyła się za to większym poparciem, niż ogólnie w Polsce, zyskując 10,69 proc. głosów. Tylko tym trzem ugrupowaniom udało się przekroczyć próg wyborczy w stolicy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 w Warszawie - wyniki

Koalicja Europejska cieszy się największym poparciem w dzielnicy Wilanów. Tutaj głos na jej kandydatów oddało ponad 61 proc. wyborców. To ponad trzykrotnie więcej, niż wynik PiS. Partia Kaczyńskiego zdobyła "jedynie" 18 proc. w tym miejscu.

Prawo i Sprawiedliwość może natomiast mówić o umiarkowanym sukcesie na Pradze-Północ. Umiarkowanym, ponieważ nawet tam nie udało się jej przegonić KE. Kandydaci tej partii muszą się pocieszyć niespełna 36 proc. głosów, podczas gdy Koalicję wybrało ponad 41 proc.

W stolicy padł też rekord frekwencyjny. W samym mieście do urn poszło 62,24 proc. uprawnionych, zaś w całym okręgu nr 4 zagłosowało 60,35 proc. To znacznie więcej, niż średnia frekwencja dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, która w tych wyborach wyniosła 56,40 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała jak dotąd wyniki z 99,31 proc. lokali wyborczych z całego kraju. Według tych informacji PiS zdobyło 45,56 proc. głosów, zwiększając swoją przewagę nad drugą Koalicją Europejską o nieco ponad 7 punktów procentowych. Pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego poznamy prawdopodobnie w ciągu kilku następnych godzin.

Aktualne wyniki z Warszawy można sprawdzić pod tym linkiem.

