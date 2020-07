Wypadek autobusu na Bielanach. Kierowca pod wpływem metamfetaminy

We wtorek, 7 lipca o godzinie 10.35. autobus miejski linii 181, jadąc ulicą Klaudyny w kierunku ulicy Rudzkiej, wjechał w trzy zaparkowane samochody i staranował latarnię . W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, obecnie przebywa w szpitalu.

Warszawa. Kolejny kierowca autobusu miejskiego pod wpływem narkotyków

Badanie trzeźwości nie wykazało, aby mężczyzna miał spożywać alkohol . Okazało się jednak, że tester narkotykowy wskazał na obecność metamfetaminy. Kierowcy do badań w szpitalu zostały pobrane próbki z moczu i krwi .

Warszawa. Ratusz rozważa zerwanie umowy z przewoźnikiem

Autobus należy do firmy Arriva – jest to ten sam przewoźnik, co pojazd, który uległ wypadkowi na trasie S8 i zawisł nad Wisłostradą. Wówczas w wypadku zginęła jedna kobieta.