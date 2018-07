Wypadek celebrytki w Warszawie. Mieszkańcy Pragi chcą zamknięcia Ząbkowskiej dla aut. "My tu żyjemy!"

Monika G., która występuje pod pseudonimem artystycznym Esmeralda, spowodowała wypadek samochodowy na Ząbkowskiej. Prowadziła pod wpływem alkoholu. Mieszkańcy Pragi mają dosyć wyczynów kierowców w tym miejscu i chcą, aby ulica stała się deptakiem.



Do zdarzenia doszło u zbiegu ulicy Ząbkowskiej i Brzeskiej. W tym czasie odbywał się festiwal "Otwarta Ząbkowska". Świadkowie wypadku powiedzieli, że czuć było od niej woń alkoholu . Z ciężkimi obrażeniami została przewieziona do warszawskiego szpitala przy ulicy Szaserów. Zdjęcia z wypadku szybko obiegły Polskę, a sprawą zajęła się policja.

Wypadek celebrytki w stolicy. Mieszkańcy mówią "dość"

Dramatyczne słowa. "My tu żyjemy!"

Dlatego apelują, aby brukowy odcinek Ząbkowskiej został na stałe deptakiem. "My tu żyjemy! Codziennie chodzimy z dziećmi do sklepów, przedszkoli, na spacer, czy do parku! Domagamy się, aby władze Warszawy wprowadziły drastyczne i skuteczne sposoby uspokojenia ruchu w naszej dzielnicy" - alarmują. Wyliczają także, do ilu wypadków doszło w ostatnich latach.