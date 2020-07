Wypadek na Bielanach. Są wyniki badań toksykologicznych kierowcy autobusu

We wtorek, 7 lipca przed południem doszło do wypadku autobusu miejskiego linii 181 na Bielanach. Pojazd zderzył się z czterema zaparkowanymi na poboczu samochodami, a następnie staranował latarnię. W wypadku została ranna jedna osoba, która trafiła do szpitala. Było to już drugie zdarzenie na stołecznych drogach w ostatnim czasie z udziałem pojazdu komunikacji miejskiej.