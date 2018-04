"Wypie***lać Żydy z Mokotowskiej". Taką pocztówkę dostała fundacja

Prezes Fundacji Bęc Zmiana opublikowała zdjęcie pocztówki, którą znalazła w skrzynce pocztowej. Widnieje na niej duże logo "White Pride". Niżej napisano: Wypie***lać Żydy z Mokotowskiej.



- Otrzymaliśmy kartkę drogą pocztową. Wysłano ją 30 marca - mówi nam prezes fundacji Bogna Świątkowska. - Musimy reagować na tego rodzaju treści i je upubliczniać. Odbieramy to jako przejaw nienawiści, której poziom jest niepokojący. Zgłosiłam to przed chwilą na policję. Jeżeli tego rodzaju komunikaty pojawiają się w przestrzeni publicznej, to są na to paragrafy - dodaje.

Post udostępniono już kilkadziesiąt razy. Pod nim pojawiło się wiele komentarzy. - Polska 1933 - napisała pani Magdalena. - To niemożliwe, "w Polsce nie ma faszyzmu" - ironizuje pan Michał. Jeszcze inni radzą, co należy zrobić w takiej sytuacji: - Trzeba było oddać do analizy kryminalistycznej. Może mają odciski palców w bazie danych, no a gdyby doszło do fizycznych ataków na lokal, to pocztówka może posłużyć za pomocniczy materiał dowodowy. Nie zaniedbujcie takich rzeczy - napisał pan Michał. Niektórzy uważają, że fundacja napisała kartkę "sama do siebie, aby zwiększyć swoją popularność".