"Wyścig Na Szczyt Pomnika Smoleńskiego". Akcja Warszawiaków

Nie trzeba było długo czekać. W sieci pojawiło się wydarzenie, na którym Polacy mają zdobyć najsłynniejszy szczyt w kraju, a mianowicie pomnik smoleński. W akcji wzięło już udział prawie 4 tys. ludzi, a planowane jest na pierwszego czerwca.

Organizator wydarzenia w poniedziałek udzielił wywiadu w radiu ESKA Warszawa. Tłumaczy, że akcja nie dojdzie do skutku, bo nie zachęca do łamania prawa. - Chodzi głównie oto, by zwrócić uwagę do jakich granic absurdu została podciągnięta katastrofa smoleńska. Mamy partię rządzącą, która wykorzystywała przez ostatnie 8 lat katastrofę do swoich celów politycznych, a 10 kwietnia b.r. w Katyniu, gdzie zamordowano kilka tysięcy polskich oficerów był tylko jeden przedstawicieli Polski, ambasador w Moskwie, natomiast na obchodach katastrofy smoleńskiej byli wszyscy, więc to pokazuje, jak Katyń przez katastrofę smoleńską zszedł na drugi tor - mówi organizator. Na pytanie dziennikarza, czy nie boi się, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wejść na pomnik i odpowiedzialność spadnie na niego, organizator odpowiada. - Jeżeli ktoś wejdzie na pomnik, to zrobi po prostu głupotę. Ale zdaję sobie sprawę, że jakaś służba może się do mnie odezwać i wezwać na przesłuchanie - wyjaśnia pomysłodawca wydarzenia. Dodaje, że wydarzenie zostało zgłoszone do administracji Facebook'a, ale stwierdzili, że nie naruszam standardów społecznych.