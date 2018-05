Zablokują wylotówkę z Warszawy. Spór o wschodnią obwodnicę

"Nie dla szkodliwego wariantu - wschodniej obwodnicy Warszawy" - to hasło protestu, który odbędzie się we wtorek o godz. 17.30. Protestujący zablokują Trakt Brzeski.

Organizatorzy manifestacji zapowiadają, że marsz wylotówką potrwa dwie godziny . - Sprzeciw budzi nagła zmiana wariantu ostatniego odcinka WOW. GDDKiA jednym pismem wywróciła lata uzyskiwania konsensu wobec trudnej dla mieszkańców lokalizacji drogi. Zmieniono proponowany przebieg na bardziej szkodliwy społecznie i środowiskowo, wrzucając go do centrum i zabierając teren zielony mieszkańcom (pas Lasu Milowego pomiędzy osiedlami) – informują przeciwnicy inwestycji.

Dodają, że obwodnica ma przebiegać nie tylko obok domów , ale tuż obok żłobka, przedszkola, szkół, ratusza, kościoła, a także terenów szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Szpital jest w trakcie realizacji inwestycji na działce przy ul. Niemcewicza w Wesołej. Powstaje tam zakład opiekuńczy dla dorosłych, oddział opieki paliatywnej oraz oddział rehabilitacji dziennej. Pozwolą one objąć całodobową opieką osoby z niepełnosprawnością, które nie wymają specjalistycznej hospitalizacji.

Jak przekonują mieszkańcy skupieni w stowarzyszeniu " Sąsiedzi dla Wesołej", przez budowę obwodnicy chorzy mogą stracić miejsce rehabilitacji . - Jedno z osiedli zostanie otocze murem nasypu, urzędy, szkoły i przedszkola w Wesołej znajdą się od 100 do 200 metrów od drogi, gdzie natężenie ruchu to 100 tys. aut na dobę – mówią.

Ostateczny przebieg trasy zostanie wskazany w decyzji środowiskowej, którą wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Decyzja zapadnie prawdopodobnie w czerwcu. - Procedura powinna zostać wstrzymana do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do jej transparentności – uważają protestujący.