Zabójstwo w szkole. Emil B. będzie odpowiadał jak dorosły? "Czekamy na decyzję"

Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Emila B., który miał zadźgać nożem kolegę ze szkoły na warszawskim Wawrze. Teraz, w oparciu o opinię biegłych, sąd dla nieletnich zdecyduje, czy chłopak może odpowiadać jak dorosły w sprawie zabójstwa 16-letniego Kuby.

Na jej podstawie sąd dla nieletnich oceni, czy przekazać sprawę do prowadzenia prokuraturze. Wnioskowali o to śledczy, ponieważ chcą, by uczeń odpowiadał jak osoba dorosła. Zażalenie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny ucznia.

10 maja w Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie Emil B. miał zaatakować nożem 16-letniego Kubę. Jak wynika z ustaleń śledczych, chłopak zginął od niemal 10 ciosów w szyję, głowę i klatkę piersiową. Nie udało się go uratować. - Dwa dni przed śmiercią usłyszałam po raz pierwszy o Emilu, 15-latku. Kuba mi mówił, że chodzą i mu wygrażają, wyzywają od konfidentów i pewnie chcą go pobić. Stwierdził, że może on "młodszy, ale jest taki masywny i wiecznie agresywny, że Emil jak bierze narkotyki, to jest strasznie agresywny, potrafi się bić" - mówiła Polsatowi matka Kuby.