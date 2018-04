Zaginął po zabawie sylwestrowej. Policja znalazła jego ciało

Jak informuje Międzynarodowe Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, ciało Rafała Stankiewicza zostało odnalezione kilka dni temu w Warszawie. Policja bada okoliczności śmierci 23-latka.

Ciało 23-latka znaleziono w dużej odległości od miejsca, gdzie widziano go po raz ostatni. - Dostaliśmy informację od mamy Rafała, która potwierdziła podczas okazania, że to Rafał. W imieniu mamy proszę o uszanowanie jej prywatności. Sprawę prowadzi dalej policja - czytamy na profilu Międzynarodowego Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

Rafał pochodził z Rudka na Podlasiu. Razem z kolegami przyjechał na zabawę sylwestrową do kuzyna, który studiuje na SGGW. Zatrzymał się w akademiku. Nowy Rok nad ranem postanowił wrócić do domu mimo wielu próśb kuzyna, by jeszcze został. Wyszedł bez dokumentów, portfela i telefonu. - Prawdopodobnie chciał dojść do metra, następnie na Dworzec Centralny - przypuszczał kuzyn.