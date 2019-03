Zaparkował na chodniku. Rodzic nie wytrzymał

Jeden z mieszkańców warszawskiego Mokotowa miał już dość okrążania stojącego na środku chodnika samochodu. Postanowił więc dać nauczkę kierowcy. Zamiast karteczki za wycieraczką na jego masce umieścił... dziecięcy wózek! Zdjęcie z tej nietypowej instalacjiwywołało ożywioną dyskusję w internecie.

Post szybko zyskał ponad czterysta reakcji internautów, w tym sporo komentarzy. "Mój bohater", "Pieluchę za szybę!", "Brawo", "I bardzo dobrze", "Przydałby się Monster Truck" - piszą członkowie grupy. Nie zabrakło także głosów sprzeciwu. "I admini zezwalają na takie nawoływanie do niszczenia czyjegoś mienia? Zastawił chodnik. Rozumiem. Trzeba wezwać SM, niech zabiorą. Ale dewastować?" - zastanawia się pani Agnieszka. "W życiu nie przyszłoby mi do głowy niszczenie czyjejś własności" - dodała w następnym komentarzu.

Z tą oceną sytuacji nie zgodzili się pozostali internauci. "A gdzie tu dewastacja? Stoi wózek na masce... Nie widać żadnych śladów zniszczenia" - stwierdził pan Krzysztof. "To jest grupa o parkowaniu, a nie o wychowaniu dzieci. Rozumiem Pani zdziwienie i oburzenie, ale nie każdy ma ochotę się kulić przed chamem i nadstawiać drugi policzek" - odpisał pan Janusz. "Dla niektórych dotknięcie czyjegoś przenajświętszego ałuteńka to niszczenie mienia. Sugeruję udać się do lekarza, ale od bioder, bo na głowę to już za późno" - skwitował Marc.