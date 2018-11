Zaprzysiężenie Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy

W czwartek Rafał Trzaskowski objął urząd prezydenta Warszawy. 21 października kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał wybory, zdobywając 56,67 procent głosów. Uroczystość odbyła się w Pałacu Kultury.

Hanna Gronkiewicz-Waltz i Rafał Trzaskowski (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Przemówienie Rafała Trzaskowskiego

- Miesiąc temu mieszkańcy stolicy powierzyli mi urząd prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta. Szedłem do wyborów zapowiadając mądrą kontynuację i zmiany - zapewnił po ślubowaniu Trzaskowski.

Dodaje, że jego plan poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków. - To zobowiązanie będą realizował dzień po dniu. Będę realizował program również dla tych, którzy nie udzielili mi poparcia. Hasło "Warszawa dla wszystkich" traktuję wyjątkowo poważnie - powiedział.

- Chciałbym w tym miejscu podziękować serdecznie pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. To dzięki niej ta zmiana się dokonała. Pani prezydent, zmieniała pani Warszawę, wszystkie warszawianki i warszawiacy to widzą i będą to pamiętać. Chciałem w imieniu wszystkich warszawianek i warszawiaków i w swoim własnym bardzo serdecznie pani podziękować - mówił nowy prezydent Warszawy.

Zadeklarował, że będzie współpracował z radnymi opozycji. - Warszawa jest miastem demokratycznym, miastem wolności i praworządności i w Warszawie nie ma miejsca do tego, żeby powielać praktyki, które czasem towarzyszą nam na szczeblu centralnym. Dobre pomysły nie mają barw politycznych. Dobre pomysły to po prostu dobre pomysły - zaznaczył.

Rafał Trzaskowski odebrał insygnia władzy prezydenckiej. Przekazano mu srebrno-złoty łańcuch i odegrano hejnał warszawski. - Uroczyście ślubował, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Stwierdzam, że pan Rafał Trzaskowski objął swój urząd - oświadczył Tadeusz Ross, przewodniczący senior Rady Warszawy.

Przemówienie Hanny Gronkiewicz-Waltz

Na początku zaznaczyła, że mija 12 najważniejszych lat w jej życiu zawodowym. - Przez 12 lat wydarzyło się tak wiele. Nasze miasto i nasze życie bardzo się przez ten czas zmieniły. Po pierwsze, Warszawa stała się europejską metropolią. Nie jest to tylko zasługa wielkich inwestycji, które udało nam się przeprowadzić jak metro, bulwary, most Skłodowskiej-Curie czy Centrum Nauki Kopernik. Ważniejsze jest to, że warszawiacy czują się pełnymi europejczykami. Dziś myśląc „Europa”, śmiało możemy mówić: „Warszawa”. Warszawiacy nie dadzą sobie odebrać Europy. Jestem przekonana, że każda taka próba skończy się niepowodzeniem - oceniła.

Dodała, że Warszawa to miasto wolnych ludzi. - Nikt nie zrobi z Warszawy Budapesztu, Istambułu czy Moskwy. Wolność to fundament tego miasta. Nie wolno go naruszać pod żadnym pozorem. Wolność i tolerancja - podkreśliła była prezydent stolicy.

- Warszawa to wielkie, wolne miasto. Władza w demokracji nigdy nie jest władzą absolutną. Mam nadzieję, że te zasady, którymi hołduje Warszawa, już niedługo zaczną znowu obowiązywać w całej Polsce. Warszawiacy są odważni i się nie boją. Nie dają się ani zastraszyć, ani oszukać, ani przekupić - powiedziała.

- Panie prezydencie, od tygodni zadawane mi są pytania dot. rad. Nie lubię udzielać rad. Powiem tylko tak: Warszawa i mieszkańcy to wymagające miasto do zarządzania. Ogrom zagadnień i rozstrzygnięć, jakie stoją przed prezydentem Warszawy, jest naprawdę porównywalny z zarządzeniem małym państwem - wyjaśniła. Zaznacza, że kluczem do sukcesu i zadowolenia mieszkańców to dobry zespół ludzi, który będzie w tym pomagał. - Ale też, drogi Rafale, powiem ci: nigdy nie zapomnij, że to oni ciebie wybrali - dodała.

Nie odbyło się bez małych incydentów. Podczas wyczytywania Jarosława Szostakowskiego na sali ktoś krzyknął "hańba". Jednak przyćmiły to gromkie brawa.

W pałacu Kultury i Nauki poza zaprzysiężeniem nowego prezydenta, ślubowanie złożyli nowi radni.

Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała pożegnalny film w mediach społecznościowych. - Życzę wam, aby tu, w sercu Polski, żyło wam się coraz lepiej - mówi do warszawiaków prezydent.