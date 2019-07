Zbigniew Ziobro zapowiada apelację. Chodzi o sprawę zabójstwa Pawła K.

Uważam ten wyrok za skandalicznie niski i niesprawiedliwy - stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Tak odniósł się do piątkowego wyroku sądu w sprawie zabójstwa Pawła K. Ziobro poinformował, że wydał polecenie prokuraturze złożenia apelacji w tej sprawie.

- Wydałem polecenie prokuraturze złożenia apelacji. Jeśli by ona nie przyniosła efektu, to z całą pewnością prokurator generalny skieruje kasację - powiedział PAP Ziobro.

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na 15 lat więzienia Adriana C. za śmiertelne ugodzenie nożem Pawła K., pracownika Tramwajów Warszawskich. Do zabójstwa doszło 9 lutego 2018 roku. Mężczyźni pokłócili się przy barierkach stojących na Krakowskim Przedmieściu. W pewnym momencie Adrian C. wyjąl nóż i zaatakował Pawła K.