Zmiana czasu na zimowy w najbliższy weekend. Miała być jedną z ostatnich, ale Europa zmieniła zdanie

W najbliższy weekend zmiana czasu w letniego na zimowy. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Wskazówki zegarków przestawimy w nocy, z soboty na niedzielę, z godz. 3:00 na 2:00. I wcale nie będzie to ostatni raz, wbrew zapowiedziom Unii Europejskiej.

W Europie wracamy do czasu zimowego zawsze w ostatnią niedzielę października . Zegarki na czas letni przestawiamy zaś w ostatni weekend marca.

- Państwa członkowskie UE wyrażają obawy co do tego, jak zmiana czasu miałaby wyglądać, jak przebiegałyby różne strefy czasowe. Za wcześnie więc, by kraje przyjęły wspólne stanowisko - stwierdził ostatnio rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio.