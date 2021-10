Żona szalała z rozpaczy, a on leżał w lesie. Cudem uratowany

- 72-latek trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, mężczyzna mógł leżeć przy drodze ok. dwóch godzin. Od kilku dni temperatura spadła w nocy do kilku stopni Celsjusza. Gdyby nie szybka pomoc i odnalezienie mężczyzny zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie - podkreślił oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim asp. szt. Marcin Zagórski.