Bródno: uzyskano pozwolenie na budowę metra. Następnym krokiem umowa z wykonawcą

Bródno: uzyskano pozwolenie na budowę metra. Są już wszystkie niezbędne pozwolenia. Budowa stacji Szwedzka, Targówek, Trocka już trwa.

Bródno – stacja metra

Warszawa – nowe stacje metra

Budowa metra – tylko jeden chętny

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ostatnio odcinek metra na Bródnie zostanie zbudowany przez włosko-tureckie konsorcjum Astaldi –Gulermak. To samo, które drąży pierwszy odcinek tej nitki, a wcześniej budowało centralny odcinek linii drugiej. Właśnie to konsorcjum jako jedyne zgłosiło się do przetargu proponując cenę 1,464 mld zł butto (prawie 70 mln poniżej kosztorysu). Warszawa nie musiała więc szukać dodatkowych pieniędzy, co miało miejsce w przypadku przeciągliwej końcówki budowy II linii na Bemowie.