Warszawskie metro rodziło się w bólach. Tak wygląda jego historia

Prawie 100 lat minęło od podjęcia uchwały o opracowaniu projektu kolei podziemnej w Warszawie. Ale dopiero dekadę temu udało się oficjalnie otworzyć I linię metra. Nic więc dziwnego, że warszawiacy na każdą obietnicę związaną z tym środkiem transportu patrzą z dystansem.

Historia budowy jedynego metra w Polsce sięga 1925 roku. To wtedy władze miasta zadecydowały o powstaniu dwóch krzyżujących się linii. Pierwsza z nich przecinałaby Warszawę z północy na południe i biegłaby od Muranowa do Placu Unii Lubelskiej. Druga, ciągnąca się z zachodu na wschód, łączyłaby Wolę z Pragą. Rozpoczęto nawet wstępne prace geologiczne dwa lata później. Niestety kryzys gospodarczy w latach 30. spowolnił te działania.

Dopiero w 1938 roku prezydent Starzyński powołał Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Śmiały plan zakładał powstanie w ciągu 35 lat sieci komunikacyjnej o długości aż 46 km. Brano pod uwagę zarówno drążenie tuneli, jak i poprowadzenie składów nad ziemią. Co ciekawe, plany zakładały powstanie nawet 7 linii metra. Do wybuchu II wojny światowej większość formalności potrzebnych do budowy było już sfinalizowanych. Działania zbrojne i lata okupacji kazały jednak poczekać na lepszy czas do zrealizowania tej inwestycji.