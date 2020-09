"Czajka". Rafał Trzaskowski: sprzątamy po poprzednikach. Przypomina awarię Orlenu

Zobacz też: "Czajka" i problemy prezydenta Warszawy. Krzysztof Gawkowski: dowód na upolitycznienie

"Czajka". Rafał Trzaskowski przywołuje awarię w Płocku

- W Płocku miała miejsce awaria Orlenu, do Wisły wlano tony substancji dziesięć razy bardziej szkodliwych niż ścieki, a nie widziałem, by ktoś domagał się odpowiedzialności ministra nadzorującego spółki Skarbu Państwa, nie wspominając już o premierze - powiedział Trzaskowski "DGP".

"Czajka". Przez awarię Trzaskowski zmienia plany: najbardziej żałuję

W rozmowie z "Rz" wyjaśnił z kolei, że w sprawie nowego ruchu "zawiesza działalność do momentu zatamowania ozonowanych ścieków". To oznacza opóźnienie pierwotnych planów o co najmniej miesiąc.